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AB terör listesini güncelledi

Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

Dünya
  • 08.12.2023 20:01
  • Giriş: 08.12.2023 20:01
  • Güncelleme: 08.12.2023 20:02
Kaynak: AA
AB terör listesini güncelledi
FOTOĞRAF: AA

Avrupa Birliği (AB), terör listesini güncelleyerek Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan iki ismi ekledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada terör listesine 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıya yanıt olarak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Komutanı Muhammed ed-Dayf ve yardımcısı Mervan İsa'nın eklendiği duyuruldu.

Açıklamada böylece iki ismin AB üye ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulması ve AB içerisinden fon akışı yasağına tabi tutulacağı bildirildi.

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