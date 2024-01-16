ABB'den havaalanı ulaşımı açıklaması: Cezalandırılan Ankara halkı

ABB, Esenboğa Havalimanı'na 50 TL'ye ulaşım sağlayan EGO otobüslerine yapılan engellemeleri anlatan bir yazılı açıklama yayımladı. Seferleri 80 TL'ye düzenleyen yeni adı ANKARA AİR olan firmanın sözleşmesinin ihalesiz olarak uzatıldığı ancak EGO otobüslerine havaalanı içinde yer tahsisi yapılmadığı için sadece 6 tanesinin faal olarak çalıştığı belirtilirken "Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havaalanı'na düzenlenen sefer hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Esenboğa Havaalanı ile Kızılay ve AŞTİ arasında sefer yapan BELKO AIR firmasının ihale süresinin 4 Nisan'da sona ermesinin ardından aynı güzergahta EGO otobüslerinin sefer düzenlediği belirtilirken otobüslerin havalimanı içinde beklemesi için Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğüne gönderilen yazıların cevapsız kaldığı aktarıldı.

ANKARA AİR'in ulaşımı 80 TL'ye, EGO otobüslerinin ise 50 TL'ye sağlamasına rağmen yer tahsisi sağlanmadığı için toplam 15 otobüsün yalnızca 6'sının faal olarak çalışabildiği vurgulanırken "Ulaşımı 80 TL ile gerçekleştiren firmaya, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılarak depolama alanı tahsis edilmiştir. 50 TL’lik ücretle halkın çıkarına resmi taşımacılık yapan EGO otobüslerine ise bu alanın tahsis edilmemesi manidardır. Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta kendisidir" denildi.

ABB tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

"Esenboğa Havalimanı - AŞTİ – Kızılay güzergâhında yolcu taşımacılığı yapmakta olan

BELKO AİR firmasının ihale süresi 4 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı. Bu nedenle 5 Nisan

2023 Çarşamba gününden itibaren 442 AŞTİ -15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı -

Havalimanı hattında EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle hizmet verilmeye başlandı.

Sürecin ardından Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğüne birçok kez Havalimanı

içerisinde otobüs depolama - bekleme alanlarıyla ilgili yer tahsisi yapılmasına dair yazı

yazılmasına rağmen olumlu cevap alınamamıştır. Bu süreçte eski adı BELKO AİR, yeni adı

ANKARA AİR olan firmanın sözleşmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmış ve bekleme - depolama alanları tahsisi devam etmiştir.

'ANLAMLANDIRAMIYORUZ!'

Ulaşımı 80 TL ile gerçekleştiren firmaya, EGO Genel Müdürlüğü ile sözleşmesi

bitmesine rağmen ihalesiz sözleşme uzatımı yapılarak depolama alanı tahsis edilmiştir. 50

TL’lik ücretle halkın çıkarına resmi taşımacılık yapan EGO otobüslerine ise bu alanın tahsis

edilmemesi manidardır.

Burada cezalandırılan Ankara Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara halkının ta

kendisidir.

EGO Genel Müdürlüğü, konforlu ulaşım amacıyla geniş bagaj hacimli 15 adet otobüs

almasına rağmen yer tahsisi gerçekleştirilmediği için bunların 6 adedini faal olarak

çalıştırabilmektedir.

Hal böyle iken vatandaşın yanında kamu kurumunun zararı da söz konusudur.

Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğünün yer tahsisi sürecini Ankara halkının lehine

hızlandırmasını talep ediyor, konunun sıkı bir şekilde takipçisi olacağımızın bilinmesini

istiyoruz."