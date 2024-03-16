ABB'den sahte DEM Parti afişleriyle ilgili uyarı

ABB, DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceğine dair sahte afişlerin hazırlandığını belirtti, yurttaşlardan afişleri gördükleri yerde polise teslim etmelerini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın iletişim ofisi, Ankara'da DEM Parti'nin Mansur Yavaş'ı desteklediğine dair sahte afişler dağıtıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili yurttaşlara uyarıda bulunan Yavaş'ın ofisi, sahte afişleri gören yurttaşların polise başvurmaları ve afişleri karakollara teslim etmeleri istendi.

Açıklamada, sahte afişler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da aktarıldı.

SAHTE AFİŞ

Hazırlanan sahte afişte DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan'ın resmine yer verildi ve DEM Parti'nin seçimde Mansur Yavaş'a destek vereceği yazıldı.

DEM Parti de bu tür korsan işlerin tamamıyla ilgili hukuki girişimlerde bulunduklarını aktardı.