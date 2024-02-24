ABD, 16 Türk şirkete yaptırım kararı aldı

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerdeki 93 kuruluşa yeni ticari yaptırımlar getirdiğini açıkladı.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında 16 Türk şirketinin de olduğu 93 kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı.

ABD'de Joe Biden hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ikinci yıl geride kalırken çok sayıda kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararları ABD Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Listede Türkiye’den 16, Rusya’dan 63, Çin’den 8 kuruluşun bulunduğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nden de 4 kuruluş listede yer aldı.

Kararlar, kuruluşların Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle alındı.

ABD'DEN 500'DEN FAZLA YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalni'ın hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetmişti.