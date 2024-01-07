ABD, "171 Boeing" tipi uçağın kullanımını askıya aldı

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA), Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağının kalkıştan sonra kabin kapısının kopması sonucu, 171 Boeing 737 Max 9 tipi yolcu uçaklarının kullanımını askıya aldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 171 Boeing tipi uçakların kullanımı askıya alındı.

ABD Federal Havacılık Dairesi'nden yapılan açıklamada (FAA) söz konusu model uçaklarda inceleme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “FAA, ABD havayolları tarafından veya ABD topraklarında işletilen belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının geçici olarak yere indirilmesini emretti. Operatörlerin, uçuşa devam etmeden önce etkilenen uçakları incelemesini gerektirmektedir. Gerekli incelemeler uçak başına yaklaşık dört ila sekiz saat sürecektir. Denetleme, dünya çapında yaklaşık 171 uçağı etkileyecektir” denildi.

FAA Yöneticisi Mike Whitaker konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "FAA, belirli Boeing 737 MAX 9 uçaklarının uçuşa dönmeden önce derhal denetlenmesini talep ediyor. Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşuyla ilgili soruşturmasına da yardımcı oluyoruz” dedi.

ALASKA HAVAYOLLARI UÇAĞI ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Oregon eyaletindeki Portland kentinden Kaliforniya eyaletindeki Ontario kentine sefer yapmak üzere kalkış yapan Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağının kabin kapısı koparak düşmüştü.

Olayın, uçağın 4 bin 800 metre yükseklikteyken meydana geldiği açıklanmış, kapının bulunduğu yerdeki koltuklarda kimsenin oturmadığı belirtilmişti.

Meydana gelen olay sonrası, 177 kişiyi taşıyan uçak, Portland’daki havalimanına geri dönerek acil iniş yapmıştı.











