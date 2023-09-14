ABD 2023 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu? Ağustos ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu? İşte Ağustos ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2023 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Ağustos enflasyon oranı kaç oldu? İşte Ağustos ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 Ağustos ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı. Tüketici fiyatları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Piyasa beklentileri, Ağustos aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi.

ABD'de son 2 yılın en düşük seviyesini gören enflasyon rakamlarının ardından Euro ve altında da yeni rekor seviyeler görüldü.

Gün içinde 28,8370 lira seviyesinde işlem gören Euro/TL, saat 17.00 itibarıyla 29,0214 liraya ulaşarak tarihi rekorunu kırdı.

Güne 1.629 TL ile rekor seviyeden başlayan altının gram fiyatı ise 1643 lira ile bir günde ikinci kez rekor kırdı.