ABD 2023 Eylül enflasyon oranı kaç oldu? Eylül ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2023 Eylül ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Eylül enflasyon oranı kaç oldu? İşte Eylül ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2023 Eylül enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Eylül enflasyon oranı kaç oldu? İşte Eylül ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2023 Eylül ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 Eylül ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Eylül'de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Tüketici fiyatları Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Eylül'de aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,6 olarak belirlenmişti.

ABD'de son 2 yılın en düşük seviyesini gören enflasyon rakamlarının ardından Euro ve altında da yeni rekor seviyeler görüldü.

Eylül ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,7 geldi.