ABD 2024 Ocak enflasyon oranı kaç oldu? Ocak ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Ocak ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Ocak enflasyon oranı kaç oldu? İşte Ocak ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Ocak enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 202 4Ocak enflasyon oranı kaç oldu? İşte Ocak ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 Ocak ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Ocak ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Tüketici fiyatları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Ocak aylık enflasyonun yüzde 0,2 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

ABD'de son 2 yılın en düşük seviyesini gören enflasyon rakamlarının ardından Euro ve altında da yeni rekor seviyeler görüldü.

Ocak ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Ocak'ta bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,1 geldi.