ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerin 3 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, çeyrek finale çıktı. Tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, 8. gün akşam seansındaki maçlarla devam edildi.

Tek kadınlarda bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Belaruslu Sabalenka, 13 numaralı seribaşı Daria Kasatkina ile karşılaştı. 75 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, son 8 raket arasına kaldı.

Turnuvada geçen yıl final oynayan 5 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jebur, 23 numaralı seribaşı Çinli Qinwen Zheng'e 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek elendi.

Kariyerinde ilk kez bir grand slam çeyrek finaline çıkan Zheng, Sabalenka ile eşleşti.

MEDVEDEV VE ZVEREV ÇEYREK FİNALDE

Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı ve 2021 şampiyonu Rus Daniil Medvedev, 13 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 2-6, 6-4, 6-1 ve 6-2' lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Medvedev, çeyrek finalde vatandaşı ve 8 numaralı seribaşı Andrey Rublev ile karşılaşacak.

12 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 6 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner'i 6-4, 3-6, 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek çeyrek finalde son şampiyon Carlos Alcaraz'a rakip oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

4. tur karşılaşmalarının sonuçlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Tek erkekler ve tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

TEK ERKEKLER

Daniil Medvedev - Andrey Rublev

Alexander Zverev - Carlos Alcaraz

Novak Djokovic - Taylor Fritz

Frances Tiafoe - Ben Shelton

TE KADINLAR

Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng

Madison Keys - Marketa Vondrousova

Jelena​​​​​​​ Ostapenko - Coco Gauff

Sorana Cirstea - Karolina Muchova