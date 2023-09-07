ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu
ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı. Böylece turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 10. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.
Erkeklerde son şampiyon 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 2020 finalisti Alexander Zverev'i (12 numaralı seribaşı) 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finalde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'in (3) rakibi oldu.
Kadınlarda ise 2017 finalisti Madison Keys (17), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ile oynadığı çeyrek final maçını 2-0 (6-1, 6-4) kazandı. Keys, yarı finalde Aryna Sabalenka (2) ile eşleşti.
Tek erkekler ve tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Tek erkekler
Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz
Novak Djokovic - Ben Shelton
Tek kadınlar
Madison Keys - Aryna Sabalenka
Karolina Muchova - Coco Gauff