ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı. Böylece turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Spor 07.09.2023 09:56 Giriş: 07.09.2023 09:56

Güncelleme: 07.09.2023 10:01 Kaynak: Haber Merkezi

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