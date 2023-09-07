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ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu

ABD Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz ve kadınların 17 numaralı seribaşı Madison Keys, adlarını yarı finale yazdırdı. Böylece turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Spor
  • 07.09.2023 09:56
  • Giriş: 07.09.2023 09:56
  • Güncelleme: 07.09.2023 10:01
Kaynak: Haber Merkezi
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ABD Açık'ta yarı final eşleşmeleri belli oldu

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 10. günü, akşam seansındaki maçlarla tamamlandı.

Erkeklerde son şampiyon 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, 2020 finalisti Alexander Zverev'i (12 numaralı seribaşı) 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finalde 2021 şampiyonu Daniil Medvedev'in (3) rakibi oldu.

Kadınlarda ise 2017 finalisti Madison Keys (17), Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova (9) ile oynadığı çeyrek final maçını 2-0 (6-1, 6-4) kazandı. Keys, yarı finalde Aryna Sabalenka (2) ile eşleşti.

Tek erkekler ve tek kadınlarda yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Tek erkekler

Daniil Medvedev - Carlos Alcaraz

Novak Djokovic - Ben Shelton

Tek kadınlar

Madison Keys - Aryna Sabalenka

 Karolina Muchova - Coco Gauff

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