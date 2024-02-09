ABD basınına konuşan Putin "Ukrayna için barış anlaşması yakındı" dedi, İstanbul'u işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgali başladığından beri ilk kez ABD basınına konuştu. İstanbul'da Ukrayna ile bir barış anlaşması imzalamaya yaklaştıklarını ancak Boris Johnson'ın Ukrayna yönetimini vazgeçirdiğini belirten Putin, savaşın nasıl sona ereceğiyle ilgili ABD'ye 'silah tedarikini durdurma' mesajı verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal harekatının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD medyasına ilk röportajını verdi. ABD’li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Putin, işgal başladıktan bir süre sonra İstanbul'daki müzakereler sırasında barış anlaşmasına yakın olduklarını ancak Batılı devletlerin müdahaleleri nedeniyle anlaşmanın tamamlanamadığını söyledi.

Özellikle bir önceki İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, savaşın ilk aşamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i barış anlaşması imzalamaktan caydırdığını belirten Putin, "Onların [Ukrayna'nın] Büyük Britanya'nın eski başbakanı Bay Johnson'ın taleplerine ya da ikna çabalarına boyun eğmeleri gülünç görünüyor" diyerek Ukrayna'yı da eleştirdi.

ABD'YE MESAJ

Yaklaşık 2 saat süren röportjada Rusya ve ABD'nin çatışmayı sona erdirme konusunda çabalarının 'çeşitli kurumlar aracılığıyla' devam ettiğini de vurgulayan Putin, Rusya'nın ABD'ye mesajının şöyle açıkladı: "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız silah tedarikini durdurmanız gerekiyor. Birkaç hafta içinde her şey bitecek."

TUTUKLU GAZETECİNİN DURUMU

Gazeteci Carlson, 23 Mart'tan bu yana 'casusluk suçlamasıyla' Rusya'da tutuklu bulunan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in durumunu da sordu.

Putin, 32 yaşındaki Gershovich'in "gizli bilgileri gizlice elde ederken suçüstü yakalandığını" ve "ABD özel servisleri için çalıştığını" iddia etti. Rusya'nın Gershkovich'in serbest bırakılması konusunda "konuşmaya hazır olduğunu" söyleyen Putin, "ABD özel servislerinin, özel servislerimizin takip ettiği hedeflere ulaşılmasına nasıl katkıda bulunabileceklerini düşünmelerini istiyoruz" dedi.

POLONYA VE LETONYA AÇIKLAMASI

Moskova'nın bölgedeki diğer ülkelerini - NATO üyeleri Polonya ve Letonya - işgal etmeyi düşünüp düşünmediği de sorulan Putin, bunun "söz konusu olmadığını" söyledi: "Polonya, Letonya ya da başka bir yerde çıkarımız yok. Bunu neden yapalım ki? Herhangi bir çıkarımız yok. Bu sadece tehdit tacirliği."

NÜKLEER SİLAH İDDİASI

Putin, Biden'ın Ukrayna'yı destekleyerek "tarihi bir hata" yaptığını da söyledi. Nükleer silah kullanımını da reddeden Putin, bu fikrin Batılı liderler tarafından "ABD ve Avrupalı vergi mükelleflerinden daha fazla para koparmak" için ortaya atıldığını öne sürdü.