ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Beyaz Saraya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'e desteğini yineledi. Harris, ayrıca, Batı Şeria'da meydana gelen olaylarda "sorumlu aşırıcı yerleşimcilerden hesap sorulması" ve bölgede istikrarın artırılmasına vurgu yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'e desteğini yineleyerek Batı Şeria'da "şiddet eylemlerinden sorumlu yerleşimcilerden hesap sorulması" vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile Herzog, İsrail Cumhurbaşkanı Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ay dönümünde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler ele alınırken Harris, "İsrail'in vatandaşlarını savunma ve terörle mücadele" hakkına desteğini dile getirdi.

'HESAP SORULMASI' ÇAĞRISINDA BULUNDU

Esirlerin salıverilmesinin önemine işaret eden Harris, ayrıca sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması vurgusu da yaptı.

Harris, Gazze'deki sivillere insani yardımın artırılmasının önemini dile getirerek, Batı Şeria'da "şiddet eylemlerinden sorumlu aşırıcı yerleşimcilerden hesap sorulması" ve bölgede güvenlik ve istikrarın artırılması çağrısı yaptı.

Şu anki çatışmaların dışında, bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi gerektiğini kaydeden Harris, bu konuda bölgedeki ortakları ile çalışacaklarını ifade etti.

ABD SAVUNMA BAKANI DA MISIRLI MEVKİDAŞI İLE KONUŞTU

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Mısırlı mevkidaşı Muhammed Zeki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, 7 Ekim'den sonra Orta Doğu'da güvenliğin arttırılması konusunu ele aldı.

Bakanlar, sivillerin korunmasının önemini de görüşürken, Austin, İsrail'in "terör saldırıları karşısında kendisi savunma hakkını" vurguladı.