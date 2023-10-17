ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının büyümesini engellemenin yollarının ele alındığı ifade edildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Biden ve Başbakan Sudani, telefon görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmasının büyümesini engellemenin yollarını ele aldı.

İki lider, "Gazze'de gittikçe kötüleşen insani krizin, Birleşmiş Milletler ve yerel ortaklarla ele alınmasını" görüştü.

ABD ile Irak arasındaki ortaklığın önemini vurgulayan liderler, bölgesel istikrarın devamı için iki ülkenin işbirliği içinde hareket etmesi kararını aldı.

ABD SAVUNMA BAKANI İSRAİLLİ VE ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefonda görüştü.

Görüşmede, "ABD'nin hızlandırılmış güvenlik desteğini" sürdürmeye ve İsrail-Filistin çatışmasının tırmanışını önlemeye yönelik taahhüdünü yineleyen Austin, Gazze'deki sivillere içme suyunun sağlanması konuları ele alındı.

Bu arada Bakan Austin, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la da telefon görüşmesi yaptı. Austin, ABD'nin "İsrail'in Hamas saldırısının ardından meşru müdafaa hakkını desteklediğini" kaydetti.

İnsani yardımın sivillere ulaşmasının önemini vurgulan Austin, "Hamas'ın sivillerin tahliyesini engellemesini" kınadı.

FİLİSTİN-İSRAİL ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihat Hareketi üyesi öldü.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.