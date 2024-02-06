ABD Başkanı Biden, Macron ile Mitterrand'ı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, 1996'da ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile karıştırdı. Beyaz Saray, Biden'ın açıklamasını düzeltti.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söyledi.

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" şeklinde konuştu.

Beyaz Saray, Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.