ABD Başkanı Biden, Putin'e küfür etti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfrederek, "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, seçim kampanyası konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır sözler kullanarak küfretti.

The Hill'in haberine göre, Biden California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde, seçim kampanyası konuşması yaptı.

Putin ve diğer bazı liderler nedeniyle sürekli nükleer çatışma endişesi yaşandığına işaret eden Biden, aslında en temel varoluşsal tehdidin iklim olduğunu söyledi.

Biden, konuşmasında Rusya lideri Putin'e yönelik, "Hâlâ manyak o.... çocuğu Putin gibiler yüzünden nükleer savaş tehdidi gündemde ancak insanlığın en acil ve en son gündemi iklim krizi" dedi.

Biden ayrıca, seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı da Rus muhalif Aleksey Navalni'nin cezaevindeki ölümü konusunda Putin hakkında konuşmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

'KATİL' DEMİŞTİ

Biden, 2021 yılında verdiği bir söyleşide Putin için "Katil" demişti.

Joe Biden, Putin'in bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna "Düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Putin, "katil" suçlamasına verdiği yanıtta, "Sağlıklı olsun. Ona sıhhat diliyorum. Şaka yapmıyorum, kinaye yapmadan söylüyorum bunu" demişti.