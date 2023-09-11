ABD Başkanı Joe Biden'ın iki günlük Vietnam ziyareti sona erdi

ABD Başkanı Joe Biden, Vietnam ziyaretini, Devlet Başkanı Vo Van Thuong ve Ulusal Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile görüşmesinin ardından tamamladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile başkent Hanoi'deki devlet başkanlığı sarayında bir araya geldi.

Ticari ve ekonomik işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunan iki lider, Vietnam'ın 2045'de yüksek gelirli ülkelerin seviyesine ulaşma planını ve ülkenin temiz enerji kaynaklarına geçiş konusunu görüştü.

Biden, ABD'nin San Francisco şehrinde kasımda düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler toplantısında, Thuong'u da görmeyi beklediğini belirtti.

"KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK"

Vietnam News'in haberine göre Thuong da iki ülkenin işbirliği hakkında "Geçmişi arkada bırakıp, farklılıklarımızı aşarak ve benzerliklerimi göz önüne sererek ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işbirliğinin iki ülke için de faydalı olacağını vurgulayan Thuong, ABD ve Vietnam'ın "eski düşmanlardan, kapsamlı stratejik ortaklar" haline geldiklerini dile getirdi.

Thuong, iki ülke arasındaki işbirliği faaliyetlerinin savaş sonrası ilişkileri geliştirme konusunda dünyaya örnek olduğunu belirtirken, bu işbirliğinin ortak çabalarla ortaya çıktığına dikkati çekti.

Biden, daha sonra Vietnam Meclis Toplantısında, Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile bir araya geldi.

Biden ve Hue, buluşmanın tarihi önemine dikkati çekerken, iki ülke arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklık" planını değerlendirdi.

Vietnam Savaşı'nın ve gazilerin anıldığı görüşmede, iki ülkenin gelecekteki işbirliği planları hakkında istişarede bulunuldu.

ABD Başkanı'nın iki günlük Vietnam ziyareti, Vietnam İşgali'nde esir olarak tutulan "John Sidney McCain III" anıtına yaptığı ziyaretle son buldu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, ülke ilişkilerinin düzeyinin "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesinde anlaşmıştı.

ABD'NİN VİETNAM İŞGALİ VE SON DÖNEM

ABD, Vietnam'a karşı 1955-1975 yıllarında 20 yıl süren kanlı bir savaş yürütmüştü. Savaşta 1 milyondan fazla Vietnam askeri ve 180 bine yakın sivil yaşamını yitirmiş, ABD ise 58 bin askerini kaybetmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "ABD ve Vietnam, on yıllardır Vietnam Savaşı'nın acılı mirasıyla başa çıkabilmek ve barışmayı teşvik etmek için el ele verdi." demişti.

ABD, son dönemde Çin'in bölgedeki artan nüfuzunu ve askeri varlığını dengelemek üzere mevcut ittifaklarını yeni bağlantılarla güçlendirme ve yeni ittifak ortaklıkları kurma yönünde adımlar atıyor.

ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşımını öngören AUKUS Anlaşması; ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ve geçen ay Camp David'de yapılan zirveyle perçinlenen ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü savunma işbirliği, bu yöndeki girişimler olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Washington, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden halihazırda savunma ortaklıkları bulunan Filipinler ve Tayland dışında Endonezya ve Vietnam ile ikili düzeyde askeri işbirliğini artırma arayışında.