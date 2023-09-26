ABD başkanlık seçimleri anketi: Trump, Biden'a fark attı

ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimi anketinde Donald Trump oy oranı yüzde 51 çıktı. Mevcut başkan Joe Biden ise yüzde 41 ile Trump'ın 9 puan gerisinde kaldığı görüldü.

ABD’de yapılan bir ankette, ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri karşılaştırmasında eski Başkan Donald Trump’ın 9 puan gerisinde kaldı.

ABC/Washington Post tarafından gerçekleştirilen anket, Biden ile Trump arasında 2024 başkanlık seçimleri için yapılan varsayımsal karşılaştırmanın sonuçlarını ortaya koydu.

Ankette, katılımcıların yüzde 51'i Trump’ı desteklerken, Biden selefinin 9 puan gerisinden gelerek yüzde 42 oranında destek aldı.

ABC/Washington Post'un şubatta yaptığı benzeri ankette Trump’a destek yüzde 48, Biden’a destek ise yüzde 45 olarak kayıtlara geçmişti.