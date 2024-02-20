ABD, bir kez daha “Gazze’de acil insani ateşkes” talebini veto etti

ABD, bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti.

Dünya 20.02.2024 19:09 Giriş: 20.02.2024 19:09

Güncelleme: 20.02.2024 19:51 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)