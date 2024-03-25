ABD BM Temsilcisi'nin "bağlayıcı olmayan" ifadesi, tartışmanın fitilini ateşledi

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen ve bağlayıcılığı olan Gazze'de acilen ateşkes sağlanması kararı için "bağlayıcı olmayan" nitelemesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ile bazı üye ülkeler, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararı "bağlayıcı değil" şeklinde nitelendirmesine tepki göstererek, kararın bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Kararın bugün 15 üyeli BMGK'de 14 "evet" oyuyla kabul edilmesinin ardından kararı hazırlayan BMGK'nin geçici 10 üyesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Grup adına açıklamada bulunan Mozambik'in BM Daimi Temsilcisi Filipe Chidumo, kendisinin 15 yıl boyunca BM Genel Kurulu tarafından atanan Uluslararası Hukuk Komisyonunun üyesi ve bir dönem başkanı olduğunu anımsattı.

Chidumo, "Tüm BM Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve bunlara uyulması zorunludur" vurgusunu yaptı.

Bunun ardından BM'deki Arap ülkelerinden oluşan Arap Grubu basına açıklamada bulundu.

BM ŞARTI'NIN 25. MADDESİNE ATIF

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Artık bir mola verin. Genel Kurula gidiyoruz, kararlar 'bağlayıcı değil, uygulanamaz' diyorlar. Güvenlik Konseyine gidiyoruz, 'kararları bağlayıcı değil' diyorlar. Tüm BMGK kuralları bağlayıcıdır. İsrail bunlara uymazsa BMGK Şartı'nın 7'nci maddesi uyarınca cezalandırıcı karar alınmak zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah da "BM Şartı'nın 25. maddesi açık bir şekilde tüm üye ülkelerin BMGK kararlarını uygulamak zorunda olduğunu belirtir" dedi.

BMGK'de kabul edilen kararın "talep" dilini kullanarak, ateşkes talep ettiğine dikkati çeken Daifallah, bunun BM Şartı'nın 25. maddesine dayandığının ve bağlayıcı olduğunun altını çizdi.

"BUGÜN ALINAN KARARIN DİĞERLERİNDEN FARKI YOK"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da basına yaptığı açıklamada, BMGK kararının uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

"Tüm BMGK kararlarının uygulanması gerekiyor. Bugün alınan kararın da diğerlerinden farkı yok ve talepler çok açık" diyen Woodward, ülkesinin kararı desteklediğinin altını çizdi.

"BMGK KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında, "Tüm BMGK kararları uluslararası hukuktur. Uluslararası hukuk nasıl bağlayıcıysa BMGK kararları da o şekilde bağlayıcıdır." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de karar alındıktan sonra yaptığı paylaşımda, "Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez" vurgusunda bulunmuştu.

ABD, BAĞLAYICI DEĞİL GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR

ABD'nin kararın bağlayıcı olmadığı yönündeki söylemi, kararda, BM Şartı'nın 7. maddesine göre "ateşkesin gerekliliğine karar verir" yerine "ateşkes talep edilir" ifadesi kullanılmasıyla bağlantılandırılıyor.

Ancak BM Şartı'nın 25. maddesine göre, kararların bağlayıcı olması için 7. maddeye atıfta bulunma zorunluluğu bulunmuyor.

NE OLMUŞTU?

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı bugün oylamaya sunulmuş, tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmişti. ABD çekimser oy kullanmıştı.

Böylelikle 7 Ekim 2023'ün ardından BMGK'de ilk kez Gazze'de ateşkes talep edilen bir karar kabul edilmiş oldu.