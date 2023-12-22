ABD, Cemal Kaşıkçı'nın eşinin sığınma başvurusunu kabul etti

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evli olduğu Hanan Elatr'a ABD tarafından 28 Kasım'da daimi oturma izni verildi.

5 yıl önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evli olduğu Hana Elatr'ın ABD'ye yaptığı sığınma başvurusu kabul edildi.

Amerikan istihbaratı, cinayetle ilgili değerlendirmesinde, Suudi gazetecinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın onayıyla öldürüldüğü sonucuna varmıştı.

Hanan Elatr, güvenliğinden endişe ederek Ağustos 2020'de ABD'ye gitmiş ve sığınma başvurusunda bulunmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, incelenen belgeler, Elatr'ın başvurusunun kabul edildiğini ve 28 Kasım'da ABD tarafından daimi oturum izni verildiğini gösteriyor.

BBC'ye konuşan Elatr, başvurusuyla ilgili, "Cemal'in hayatına son verdiler, benim hayatımı da mahvettiler, ancak kazandık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Elatr, ülkesi Mısır ya da 25 yıldan uzun süre yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde can güvenliği olmayacağını söylemişti.

Dubai merkezli Emirates Havayolları'nda kabin görevlisi olan Elatr, ABD'nin Maryland eyaletinde yaşıyor ve sığınma başvurusunun sonucunu bekliyordu.

Elatr, Ekim 2021'de ABD'de çalışma izni verilmişti.

ABD Başkan Joe Biden ve yönetimine minnettar olduğunu söyleyen Elatr, "Benim için bir kapı açtılar. Artık korkmayacağım" dedi.

ELATR, TÜRKİYE'DEN KAŞIKÇI'NIN ELEKTRONİK CİHAZLARINI İSTİYOR

Elatr, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'dan tazminat talep ediyor, Türkiye'den de Kaşıkçı'ya ait elektronik cihazların kendisine teslim edilmesini istiyor.

Elatr, Pegasus isimli casus yazılımı geliştiren İsrail şirketi NSO Group aleyhine dava açmayı da düşünüyor.

Pegaus'un dünya çapında otoriter yönetimlere satıldığı iddia ediliyor.

BBC iddialarla ilgili olarak NSO Group'la iletişime geçti, ancak yorum taleplerine yanıt alamadı.

Şirket daha önce suçlamaları reddetmişti.

Elatr'ın avukatı Randa Fahmy ise "Cemal için adaleti, Hanan için de barışı ve adaleti tesis etmekte kararlıyız" dedi.