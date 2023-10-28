ABD'de 18 kişiyi öldüren saldırgan ölü bulundu

ABD'nin Maine eyaletine bağlı Leviston kentinde 26 Ekim'de 18 kişinin öldürüldüğü 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı düzenleyen saldırgan Robert Card, dün ölü bulundu.

ABD’de 18 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Robert Card dün ölü bulundu.

Maine eyaletinde Perşembe’den bu yana aranan silahlı saldırgan Robert Card, yetkililerin aktardığına göre 18 kişiyi öldürmüş, 13 kişiyi de yaralamıştı.

Eyalet Valisi Janet Mills’in olaya ilişkin yaptığı açıklamada, yerel polise yardım etmek amacıyla federal güvenlik kuvvetlerinin de katıldığı arama çalışmaları sonucunda Robert Card, eyaletin Lizbon kentinde ölü bulunduğu ifade edildi.

ARTIK BİR TEHDİT DEĞİL

Vali Mills, zanlının ölü bulunması hakkında, “Bu akşam Maine Eyalet Polisinin Robert Card'ın cesedini Lisbon'da bulduğunu bildirmek üzere buradayım. Kendisi ölmüştür. Başkan Biden'ı arayarak bu haber hakkında bilgilendirdim ve ayrıca Senatör King ve Senatör Collins ile Temsilci Pingree ve Temsilci Golden'ı da bilgilendirdim.

Pek çok Maine’li gibi ben de Robert Card'ın artık hiç kimse için bir tehdit oluşturmadığını bilerek rahat bir nefes alıyorum. Bu duyguyu paylaşan pek çok insan olduğunu biliyorum. Onun ölümünün bu trajedinin kurbanlarına teselli getirmeyeceğini de biliyorum.

Bu arama sona ermiş olsa da kolluk kuvvetlerinin bu trajediyi tam olarak araştırmaya devam ettiğini biliyorum” açıklamasında bulundu.