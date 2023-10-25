ABD'de 2 özel jet pistte çarpıştı: Havalimanı bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı

ABD'de William P. Hobby Havalimanı'nda yerel saatle 05.30'da izinsiz piste çıkan özel jet ile piste inen bir başka özel jetin kanatlarının çarpıştığını belirtildi. Ölü veya yaralının olmadığı kaza nedeniyle 11 uçuş ertelendi, 4'ü de iptal edildi. Hasar nedeniyle

Dünya 25.10.2023 11:36 Giriş: 25.10.2023 11:36

Güncelleme: 25.10.2023 11:40 Kaynak: AA

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ABD'nin Houston şehrindeki William P. Hobby Havalimanı'nda 2 özel jetin pistte çarpışması nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi bazıları ise ertelendi. Yetkililer, William P. Hobby Havalimanı'nda yerel saatle 05.30'da izinsiz piste çıkan özel jet ile piste inen bir başka özel jetin kanatlarının çarpıştığını bildirdi. Kazada ölü ya da yaralı olmadığını açıklayan yetkililer, yangın riskinin de bulunmadığını belirtti. Çarpışmanın ardından ekiplerin gerekli çalışmayı yapabilmesi için 11 uçuşun ertelendiği, 4'ünün de iptal edildiği duyuruldu. Havalimanından yapılan açıklamada, "Kazanın yol açtığı hasar nedeniyle, havalimanı bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı" denildi.