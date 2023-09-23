ABD'de 4 metrelik timsahın ağzında cansız beden bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık 4 metrelik bir timsahın ağzında cansız beden bulundu.

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşık 4 metrelik bir timsah, ağzında bir insanın cansız bedenini taşırken görüldü. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri timsahı silahla öldürerek cenazeyi çıkardı.

JaMarcus Bullard isimli görgü tanığı, timsahın Largo'da bir kanalda cansız beden taşıdığını gördüğünü ve kayıt almaya başladığını söyledi.

İş görüşmesine gitmek üzere olduğunu belirten Bullard, olayı Largo İtfaiyesi'ne bildirdi. Acil durum ekipleri, timsahı hızla içinde bulunduğu kanalın suyundan dışarı çekti. Bullard, daha sonra birkaç el silah sesi duyduğunu söyledi.

Acil müdahale ekipleri ve Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na bağlı yetkililer, timsahın 'insanca öldürüldüğünü' açıkladı.

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın, Ridgecrest Parkı yakınlarında cuma günü yaşandığı belirtilirken bu bölgede timsahların yaşadığı yaklaşık 20 bin metrekarelik bir göl bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, cansız bedeni bulunan kişinin ölüm sebebini araştırıyor.