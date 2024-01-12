ABD'de askeri helikopter düştü
ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde yerel saatle 18.30 sıralarında orduya ait bir helikopter eğitim sırasında düştü. Helikopterdeki 6 kişi kurtarılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
ABD'de San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sıralarında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.
HELİKOPTERDEKİ 6 KİŞİ KURTARILDI
Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.