Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD'de askeri helikopter düştü

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde yerel saatle 18.30 sıralarında orduya ait bir helikopter eğitim sırasında düştü. Helikopterdeki 6 kişi kurtarılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 12.01.2024 16:36
  • Giriş: 12.01.2024 16:36
  • Güncelleme: 12.01.2024 16:37
Kaynak: AA
ABD'de askeri helikopter düştü
Fotoğraf: AA / Arşiv

ABD'de San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.

Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sıralarında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.

HELİKOPTERDEKİ 6 KİŞİ KURTARILDI

Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.

Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 