ABD'de bebek arabasındaki çocuğu 'canlı kalkan' olarak kullanan şüpheli yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde bir anaokulunun önünde bebek arabasındaki çocuğu "canlı kalkan" olarak kullanmakla suçlanan Edward Ochoa Jr., yakalandı.

ABD'nin Florida eyaletinde, bir çocuğu 'canlı kalkan' olarak kullandığı iddia edilen 41 yaşındaki Joe Edward Ochoa Jr. yakalandı.

Florida'nın Pembroke Pines ilçesinde yer alan bir anaokulunun önünde çocuğunu bebek arabasıyla gezdiren anne, üç erkeğin tartıştığını gördü. İçlerinden birinin silah çektiğini anlatan kadın, silahlı adamdan kaçan Joe Edward Ochoa Jr.'ın kendisine doğru hızla yaklaştığını ve bebek arabasındaki çocuğu almak için saldırdığını dile getirdi.

Çocuğu, silahlı adamlara karşı 'canlı kalkan' olarak kullanmak için Ochoa'nın bebek arabasını çekiştirdiğini anlatan kadın, Ochoa'yı engellemeye çalıştığını dile getirdi. Anne, çocuğu bebek arabasından çıkartamayan Ochoa'nın arabayla beraber çocuğu kendi önüne çektiğini aktardı. Saldırganın son olarak anaokulu binasına yöneldiği ve kilitli kapılara vurarak içeriye girmeye çalıştığı belirtildi.

Olay yerine gelen polislerden kaçan Ochoa, bir süre sonra elinde bir çanta ile yakalandı. Polisin aktardığına göre çantada, 'bir tomar kıyafetin arasına gizlenmiş metamfetamin' bulundu. Çocuğu kaçırmakla suçlanan Ochoa, Broward Ana Hapishanesi'ne götürüldü.