ABD'de bir cenaze evinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a yükseldi

ABD'de 4 Ekim'den beri devam eden incelemelerde bir cenaze evinde bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a çıktı.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir cenaze evinde, şikayet üzerine yapılan aramada bulunan çürümüş ceset sayısı 189'a çıktı.

Yetkililer, Denver kentine bağlı Penrose kasabasındaki Doğaya Dönüş Cenaze evi'nde 4 Ekim'den beri devam eden incelemelerde 74 cesedin daha bulunduğunu açıkladı. Daha önce cenaze evinde 115 cesede ulaşılmıştı.

Cenaze evinde bulunan toplam ceset sayısının 189'a yükseldiğini bildiren yetkililer, arama çalışmalarının sürdüğüne ve sayının artabileceğine işaret etti.

Yetkililer, cesetlerin kimliklerinin tespit edilmesi halinde ilerleyen günlerde ailelere bildirim yapılacağını kaydetti.

Söz konusu cenaze evinin sahibi Jon Hallford'un, Colorado eyaletinin Cenaze evi ve Krematoryum ofisi direktörüyle yaptığı görüşmede "cesetlerin uygunsuz şekilde saklandığını gizlemeye çalıştığı ancak bölgede bir sorun olduğunu kabul ettiği" belirtildi.

Etrafa yayılan kötü koku nedeniyle çevredekilerin şikayeti üzerine, 4 Ekim'de "Doğaya Dönüş Cenaze Evi'nde incelemeler başlatılmıştı.

Polis ise cenaze evinde bekletilen ceset kalıntılarının "sağlığı tehdit edecek bir durum" oluşturmadığını bildirmişti.

Colorado eyaleti yasalarına göre, 24 saat içinde gömülmeyen cenazelerin morglarda soğutulması gerekiyor.