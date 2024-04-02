ABD'de bir ilk: İneğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı

ABD'nin Teksas eyaletinde ilk kez bir insana bir memeliden kış gribi (H5N1) virüsü bulaştı. Virüsün bulaştığı kişide göz iltihabının yaşandığı ve durumun iyi olduğu belirtildi.

Dünya 02.04.2024 13:33 Giriş: 02.04.2024 13:33

Güncelleme: 02.04.2024 13:39 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA