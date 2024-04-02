ABD'de bir ilk: İneğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı
ABD'nin Teksas eyaletinde ilk kez bir insana bir memeliden kış gribi (H5N1) virüsü bulaştı. Virüsün bulaştığı kişide göz iltihabının yaşandığı ve durumun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
ABD'nin Teksas eyaletinde enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi (H5N1) virüsü bulaştı.
New Scientist dergisinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ilk kez bir insana bir memeliden H5N1 virüsünün bulaştığını duyurdu.
CDC, Teksas eyaletinde enfekte olmuş süt ineğine temas eden kişinin, kuş gribine yakalandığı ifade etti.
Hastanın yalnızca göz iltihabı yaşadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.