ABD'de bir kişinin evinin garajında atıl nükleer füze bulundu

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişinin evinde üretimi 1962 yılında sona eren nükleer füze bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişinin evinde atıl, paslanmış ve çok eski bir nükleer füze bulundu.

ABD polisinin konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan füzenin "Douglas AIR-2 Genie (eski adıyla MB-1), 1,5 kilotonluk W-25 nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanan güdümsüz ve havadan havaya bir roket" olduğu belirtildi.

Euronews'in ABD basınından aktardığına göre polisi arayan bir kişi, evinin garajında bulduğu bu nesneyi müzeye bağışlayıp bağışlayamayacağını öğrenmek istedi.

Bunun üzerinde potansiyel 'bağışçının' evine bir bomba imha ekibi sevk edildi.

Söz konusu füzenin üretiminin 1962 yılında sona erdiği ve Soğuk Savaş döneminde ABDve Kanada Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, füzeye herhangi bir savaş başlığının takılı olmadığı, yani bölge halkı açısından tehlike arzeden herhangi bir durumun söz konusu olmadığı dile getirildi.

Yetkililer nükleer bir savaş başlığı olabileceğinden hiç şüphelenmedikleri için de Seattle'ın doğusundaki 150 bin nüfuslu kentte toplu tahliyelere gerek duyulmadığını dile getirdi.

Bellevue Polis Departmanı Sözcüsü Seth Tyler, cihazın "roket yakıtı için benzin deposu" olduğunu belirterek, bu durumu "ciddi bir mesele değil" sözleriyle tanımladı.

MÜZEYE BAĞIŞLANMADI

ABD basınında, ev sahibinin medyada yer almaktan rahatsızlık duyduğu ve isminin de kesinlikle kullanılmasını istemediği belirtildi.

Evinde roket bulunan şahsın, şimdi hayatta olmayan bir komşusunun bunu satın aldığını ve müzeye bağışlanması için kendisine bıraktığını söylediği bildirildi.

Şahsın roketi müzeye bağışlama vasiyetini gerine getirme görevi ise gerçekleşemedi.