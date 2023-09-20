ABD'de bir kreşte minderin altından uyuşturucu çıktı: 1 çocuk öldü, 3 çocuk hastanede

ABD'de bir çocuğun aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da hastaneye kaldırıldığı bir kreşte, uyku minderinin altında bir kilogram fentanil isimli uyuşturucu bulundu.

ABD'de polis, New York’taki bir çocuk yuvasında uyku minderinin altında bir kilogram fentanil isimli uyuşturucu bulunduğunu, bir çocuğun öldüğünü, diğer üç çocuğun da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

BBC'nin haberine göre; sadece bir haftadır kreşte kalan Nicholas Dominici, Cuma günü aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Diğer üç çocuk ise Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İki kişi hakkında uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Polis, yaşları sekiz ay ile iki yaş arasında değişen çocukların kreşte fentanil soluduklarına inanıyor.

Üç çocuğa, opioid doz aşımını tersine çevirmek için kullanılan bir acil durum ilacı olan Narcan verildi.

New York Polis Departmanı baş dedektifi Joseph Kenny Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kreşte yapılan aramada "çocukların daha önce uyuduğu minderin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi.

Arama ekiplerinin ayrıca kilolarca uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan üç pres bulduğu açıklandı.

Polis, kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini söyledi.

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.