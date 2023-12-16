ABD'de bir lise öğrencisi, annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı

ABD'de, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyadaki Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde, Filistin kökenli bir lise öğrencisi, annesinin sosyal medyada yaptığı Filistin yanlısı paylaşımlar nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı.

AA'nın ABD medyasından aktardığına göre, Fort Lauderdale'deki Pine Crest okulunda öğrenci olan 15 yaşındaki Jad Abuhamda, aynı okulda matematik öğretmeni olarak çalışan annesi Maha Almasri'nin sosyal medyada, İsrail'in Gazze'deki "toplu cezalandırmasını" eleştiren paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı.

Okul yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Almasri'nin sosyal medya paylaşımlarının, "nefret dolu ve kışkırtıcı" olduğu savunulurken Almasri ise iddiaları reddederek paylaşımlarının sadece Gazze'deki insani trajediye dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti.

Lise 2. sınıf öğrencisi olan Abuhamda da 10 yıldır öğrencisi olduğu okuldan bu sebeple atılmasının, haksızlık olduğunu ve hayal kırıklığı yaşattığını vurguladı.