ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD enflasyonu, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Piyasa beklentisi ülke enflasyonunun, aylık yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 3,2 olması yönündeydi.

Dünya 11.01.2024 16:42 Giriş: 11.01.2024 16:42

Güncelleme: 11.01.2024 16:45 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına karar verirken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için kritik verilerden kabul ediliyor. Piyasa beklentisi ülke enflasyonunun, aylık yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 3,2 olması yönündeydi. Fitch'ten Fed analizi: Faiz indirimi için tarih verildi