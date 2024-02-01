ABD'de eyalet Temsilciler Meclisi üyesi öğrencilere silahını gösterdi: Tepki çekti

ABD'de eyalet Temsilciler Meclisi üyesi Jim Lucas bireysel silahlanma konusunu görüşmek üzere bulunduğu kongrede, öğrencilere kendi taşıdığı silahını gösterdi. Tepki çeken Lucas, "Kendilerini savunmak için en iyi araç olan silahtan korkmaları yönünde telkin edilenler için korkuyor ve onlara acıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de Indiana Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Jim Lucas'ın öğrencilere silahını göstermesi, tartışmalara neden oldu.

17 yaşındaki öğrenci Alana Trissel, The Associated Press'e, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Trissel, aynı okuldan 4 arkadaşıyla bir öğrenci platformuyla birlikte bireysel silahlanma konusunu görüşmek üzere eyalet kongresine gittiklerini belirtti.

Bu kapsamda eyaletin Temsilciler Meclisi üyesi Lucas ile bu konuyu konuştuklarını bildiren Trissel, Lucas'ın öğrencilere insanların kendilerini korumaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Lucas ile öğrenciler arasında geçen diyalog kayda alınarak, sosyal medya platformlarında da paylaşıldı.

Videoda Lucas, ülke genelinde okullara yönelik saldırıları hatırlatıyor ve bu örneklerde meydana gelen güvenlik zafiyetine işaret ediyor.

İnsanların kendilerini savunamadıkları sürece "gerçekten özgür" olmadıklarını dile getiren Lucas'a öğrencilerden biri silah taşıyıp taşımadığını soruyor.

Lucas ise şu an da taşıdığını belirterek belindeki tabancayı öğrencilere gösteriyor.



Bunun üzerine öğrencilerden birisi, "birinin silah taşıması beni güvende hissettirmiyor" diyerek Temsilciler Meclisi üyesine tepki gösteriyor.

Lucas ise olayın tartışmalara neden olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kendilerini savunmak için en iyi araç olan silahtan korkmaları yönünde telkin edilenler için korkuyor ve onlara acıyorum" ifadesini kullandı.