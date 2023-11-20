ABD'de, Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi gündemde

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın Washington Post için kalem aldığı makalede gündeme getirdiği Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran "aşırılıkçılara" vize yasağı getirilmesi ihtimali tartışılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik "aşırılıkçı şiddetin" durması gerektiğini belirterek, "ABD kendi adımlarını atmaya hazırdır, buna, sivillere saldıran aşırılıkçılara vize yasağı getirilmesi de dahildir" ifadesini kullandı

Biden, 18 Kasım'da Washington Post gazetesinde Gazze'deki gelişmelere ilişkin bir makale kaleme aldı.

ABD Başkanı'nın yazısında dile getirdiği vize yasağı söylemi, ülkenin gündemine girdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programına konuk olarak, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere yönelik saldırılarından duydukları endişeyi dile getirdiklerini kaydetti.

Finer, "Başkan'ın (Biden) da belirttiği ve şu anda üzerinde çalıştığımız gibi, ABD, Batı Şeria'da masumlara yönelik şiddetten sorumlu kişilere karşı birtakım adımlar atacak, buna bu kişilerin ABD vizesi almasının yasaklanması da dahil" dedi.

DEMOKRAT SENATÖR'DEN BİDEN'A DESTEK

Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, CBS'e verdiği röportajda, Biden'ın Batı Şeria'daki şiddet olaylarına karşı adım attığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Van Hollen, "Biden'ın, (Batı Şeria'da) masum sivillere yönelik şiddet geçmişi olan kişilere vize kısıtlaması getirilmesi planını tamamen destekliyorum. Bu çok önemli bir ilk adım" ifadesini kullandı.