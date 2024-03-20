ABD'de göçmen yasası konusunda aynı günde iki ayrı karar!

ABD Yüksek Mahkemesi'nin önünü açtığı, Teksas eyaletinde polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasanın yürürlüğe girmesi, saatler sonra tekrar durduruldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Teksas eyaletinde polise ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasa saatler sonra durduruldu.

NBC News'ün haberine göre, ABD 5. Bölge Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkeme'nin yasanın yürürlüğe girmesini onaylamasından birkaç saat sonra oylama yapıldı.

Temyiz Mahkemesi'nden, Yüksek Mahkeme'nin onayladığı yasaya ilişkin yapılan açıklamada, yasanın tekrar durdurulması kararı çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yasaya ilişkin gün içinde yeni bir duruşma yapılacağı aktarıldı.

ABD'de Yüksek Mahkeme, söz konusu eyalet yasasının yürürlüğe girmesini onaylamıştı.

SINIR DIŞI KARARI YETKİSİ

Mahkemenin kararı, aynı zamanda eyalet yargıçlarına, kişilerin Meksika'ya sınır dışı edilmelerine karar verme yetkisi de sağlıyor.

Yüksek Mahkeme yargıçlarından Samuel Alito, Teksas'ta 5 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yasaya itiraz sürecinin sonuçlanmaması nedeniyle yasanın uygulamaya geçemeyeceğine dair açıklamada bulunmuştu.

Ancak mahkemenin son kararı, Teksas'taki yasanın alt mahkemede davası devam ederken yürürlüğe girebileceği anlamına geliyor.

ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki Demokrat hükümet, geçen yıl Teksas'ın yasama meclisi tarafından kabul edilen yasayı, "federal göçmenlik uygulamalarına eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" olarak nitelemiş ve yargıçlara iptal çağrısında bulunmuştu.

BİDEN İLE TEKSAS VALİSİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine, Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.