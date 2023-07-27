ABD'de gömülmüşlerdi: 7 Güney Koreli askerin cenazeleri ülkelerine getirildi

1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve Amerikan askeri olduğu düşünülüp ABD’ye defnedilen 7 askerin, incelemeler sonucu Güney Koreli olduğu ortaya çıktı. 7 asker cenazeleri Güney Kore'ye getirildi.

Dünya 27.07.2023 12:27 Giriş: 27.07.2023 12:27

Güncelleme: 27.07.2023 12:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA