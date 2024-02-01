ABD'de havalimanında inşaat halindeki hangar çöktü: 3 ölü, 9 yaralı

ABD'de Idaho eyaletinde bulunan havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı inşaat halinde olan hangar, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.

Dünya 01.02.2024 10:25 Giriş: 01.02.2024 10:25

Güncelleme: 01.02.2024 10:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

ABD'de bir havalimanında inşaat halindeki hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 9 kişi yaralandı. Idaho eyaletinde Boise kent yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde kentteki havalimanında özel bir firmanın yaptırdığı ve halihazırda inşaat halinde olan hangarın çöktüğüne dair ihbar alındığı belirtildi. 5'İNİN DURUMU KRİTİK Açıklamada, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığını kaydedilirken, yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu kaydedildi. Boise İtfaiyesi Operasyonlar Şefi Aaron Hummel, düzenlediği basın toplantısında, çelik hangarın "feci" şekilde çöktüğünü belirtti. Yetkililer, olayın nedenini soruşturuyor.