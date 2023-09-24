ABD'de hırsızlık şüphesiyle durdurulan aracın sürücüsü 10 yaşında çocuk çıktı

Florida'da polis tarafından durdurulmadan önce yaklaşık 320 kilometre yol katettiği belirtilen 10 yaşındaki çocuk ve 11 yaşındaki ablasının evden kaçtığı belirtildi.

ABD'nin Florida eyaletinde, polisin hırsızlık şüphesiyle durdurduğu aracın sürücüsü 10 yaşında bir çocuk çıktı.

11 yaşındaki ablası ile beraber bulunan çocuğun, polis tarafından durdurulmadan önce yaklaşık 320 kilometre boyunca araba sürdüğü belirtildi.

Çocukların annesi, saatler önce arabasının çalındığını ve çocuklarının kaybolduğunu bildirmişti.

ELEKTRONİK CİHAZLARINI ALAN ANNELERİNE KIZMIŞLAR



Polisin açıklamasında, 'her iki çocuğun da annelerine elektronik cihazlarını ellerinden aldığı için kızgın oldukları' belirtildi. Annelerine kızan çocukların Kaliforniya'ya kaçmak istedikleri ve çocukların evde kötü muamele gördüklerine inanmak için bir neden olmadığı aktarıldı.