ABD'de hortum: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletinde çıkan hortumlar sebebiyle üç kişi hayatını kaybetti. Indiana'da da aynı sebeple üç kişinin öldüğü yönündeki haberler ise yetkililerce yalanlandı.

ABD'nin Ohio ve Indiana eyaletlerinde ortaya çıkan hortumlarda üç kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Hortumlar, iki eyaletteki ev ve iş yerlerinde de büyük hasara neden oldu. Ohio'daki Logan County Şerifi Randall Dodds, bölgede en az bir hortumun etkili olduğunu, perşembe günü doğuya doğru hareket eden hortum sebebiyle üç kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Daha önce Indiana'da da hortum kaynaklı üç can kaybı olduğuna ilişkin haber ve iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, perşembe gecesinden cuma erken saatlere kadar iki eyalette toplam yedi hortum tespit edildi. Güneydeki Teksas'ın kuzeyi ile Kentucky eyaletinde de hortumların meydana geldiği ifade edildi. Hortumların ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları elektrik hatlarındaki hasarlar, gaz kaçakları ve geniş çaplı yıkım sebebiyle sekteye uğrarken, Şerif Dodds, söz konusu bölgelerin yeniden kontrol edileceğini, buralarda yerle bir olmuş çok yer olduğunu belirtti.

INDIANA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI YALANLANDI

Hortumların etkili olduğu doğu Indiana'nın 5 bin nüfuslu Winchester kasabasında, üçü ağır 38 kişi yaralandı. ABD basınına açıklama yapan Belediye Başkanı Bob McCoy, "Kimse ölmedi; tüm bu yıkımı bir kenara bırakacak olursak şanslıyız. Yerle bir olan evler var" dedi. McCoy'un açıklamasına göre, kasabada 22 ev yıkıldı, 100'ü aşkın ev ağır hasar gördü.

NBC News, konuya ilişkin haberinde Winchester'da üç kişinin öldüğünü duyurmuştu. Fakat bir polis kaynağının verdiği bu bilgi, daha sonra yetkililerce yalanlandı.