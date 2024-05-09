ABD'de işsizlik maaşı başvuru sayısı beklentileri aştı: Son 6 ayın en yüksek seviyesi

ABD'de Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin veriler açıkladı. Buna göre işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak beklentileri aştı. Son verilere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, son 6 ayın en yüksek seviyesinde.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi artarak 231 bine çıktı.

ÖNCEKİ HAFTANIN VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Kasım 2023'ten sonraki en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısının 212 bin olması bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi de yukarı yönlü revize edilerek 208 binden 209 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 215 bine yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 27 Nisan ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 785 bine yükseldi.