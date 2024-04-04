ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 ayın en yüksek seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik başvurusu yapanların sayısı önceki haftaya kıyasla 9 bin arttı. Böylece işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Mart ile biten haftada 221 bine çıkarken, iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 30 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 221 bine çıktı.

SÜREGELEN İŞSİZLİK BAŞVURU SAYISI GERİLEDİ

Son iki ayın en yüksek seviyesini kaydeden başvuru sayısının 213 bin olacağı öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 210 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 750 artışla 214 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 23 Mart ile biten haftada 19 bin kişi azalarak 1 milyon 791 bine geriledi.