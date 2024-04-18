ABD'de işsizlik maaşı başvuruları: Piyasa beklentilerinin altında kaldı

ABD'de haftalık açıklanan işsizlik maaşı başvurusu verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre değişim göstermedi.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 212 bin oldu.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 215 bin olacağı öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına dair önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edilerek 211 binden 212 bine çıkarıldı.

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da değişmeyerek 214 bin 500 olarak kaydedildi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Nisan ile biten haftada 1 milyon 812 bine çıktı.