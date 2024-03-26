ABD'de kargo gemisinin çarptığı köprü yıkıldı

ABD'nin Baltimore kentinde bir kargo gemisi Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Çarpışma sonrasında köprü yıkıldı. Köprü çöktüğünde 7 inşaat işçisi ve 4 sivil aracın üzerinde olabileceği belirtiliyor. Bölgede kurtarma operasyonu sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde bir kargo gemisinin Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpması sonucunda köprü çöktü.

Bölgedeki yetkililer, 3 kilometre uzunluğundaki köprünün çökmesi sırasında 7 inşaat işçisi ile 4 sivil aracın köprü yer aldığı ihtimali üzerinde duruyor.

ABD'de yayın yapan The New York Times'ın haberine göre Baltimore'daki Sahil Güvenlik'e yerel saat ile 01.27'de köprünün yıkıldığına yönelik bir ihbar geldi.

Köprüdeki hasarın boyutunun ise henüz belirlenemediği açıklandı.

.Köprünün suya çökme anı ise civarda bulunan kameralar tarafından görüntülendi.

KURTARMA OPERASYONU SÜRÜYOR

Maryland Ulaştırma Otoritesi'nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Olay nedeniyle köprüde tüm şeritler her iki yönde de kapatıldı. Trafik başka yönlerden sağlanıyor" denildi.

Baltimore polisi ve şehrin itfaiye teşkilatı yorum talebine yanıt vermedi.

Bölgede kurtarma operasyonunun ise devam ettiği belirtildi.