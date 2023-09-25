ABD'de Küba Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı

ABD'nin başkenti Washington'daki Küba Büyükelçiliği'ne iki molotof kokteyli ile saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, "Küba karşıtı gruplar cezasız kaldıklarını hissettiklerinde terörizme yöneliyorlar" tepkisini gösterdi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla, pazar gecesi bir saldırganın, ABD'nin başkenti Washington'daki Küba Büyükelçiliği'ne iki molotof kokteyli ile saldırdığını ve kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre saldırı, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel'in geçen hafta New York'taki Birleşmiş Milletler etkinliklerine katıldıktan sonra adaya dönmesinden birkaç saat sonra meydana geldi.

Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küba karşıtı gruplar cezasız kaldıklarını hissettiklerinde terörizme yöneliyorlar" dedi ve ekled: "Küba bu konuda ABD makamlarını defalarca uyarmıştır."

Büyükelçilik, iki ülkenin 1961'den beri kesik olan diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği 2015 yılında yeniden açılmıştı.