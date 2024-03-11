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ABD'de özel jet düştü: 1'i çocuk 5 kişi öldü

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 11.03.2024 09:49
  • Giriş: 11.03.2024 09:49
  • Güncelleme: 11.03.2024 09:52
Kaynak: AA
ABD'de özel jet düştü: 1'i çocuk 5 kişi öldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi öldü.  

Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.

Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

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