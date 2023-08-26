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ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı

ABD'nin Boston şehrinde çıkan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Dünya
  • 26.08.2023 19:39
  • Giriş: 26.08.2023 19:39
  • Güncelleme: 26.08.2023 19:45
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ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı
AA

ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

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