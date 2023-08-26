ABD'de silahlı saldırı: 7 yaralı
ABD'nin Boston şehrinde çıkan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığı duyuruldu.
ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.
Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.
Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.