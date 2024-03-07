ABD'de silahlı saldırı: 8 genç yaralandı
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Philadelphia kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda sekiz genç yaralandı.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda SEPTA otobüs durağında bekleyen sekiz genç yaralandı.
Yaralanan gençlerin yaşlarının 15 ila 17 arasında değiştiği belirtildi.
Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, güvenlik güçleri saldırı sonrası olay yerinde inceleme başlattı.