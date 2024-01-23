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ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'de silahlı bir saldırganın vurduğu 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.

Dünya
  • 23.01.2024 09:44
  • Giriş: 23.01.2024 09:44
  • Güncelleme: 23.01.2024 09:51
Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 8 kişi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 

Ülkenin Illinois eyaletinde Romeo Nance isimli şüpheli kolluk kuvvetleri ile girdiği çatışmanın ardından 9 kişiyi vurdu.

Vurulan 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.

Joliet şehrinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yapan polis departmanı Nance'ın kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar ettiğini bildirdi. 

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