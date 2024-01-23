ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de silahlı bir saldırganın vurduğu 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 8 kişi silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Ülkenin Illinois eyaletinde Romeo Nance isimli şüpheli kolluk kuvvetleri ile girdiği çatışmanın ardından 9 kişiyi vurdu.
Vurulan 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.
Joliet şehrinde meydana gelen olaya ilişkin açıklama yapan polis departmanı Nance'ın kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar ettiğini bildirdi.
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