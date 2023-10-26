ABD'de silahlı saldırı: En az 22 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Maine eyaletine bağlı Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlı, 3 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi. Zanlı tarafından açılan ateşte 22 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı.

ABD'nin Maine eyaletinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre; Maine polisi, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Auburn Belediye Başkanı Jason Levesque, yaptığı açıklamada, olay nedeniyle okulların tatil edildiğini, yetkililerin Lewiston'daki silahlı saldırının şüphelisini aradığını ifade etti.

Ayrıca, Androscoggin İlçesi Şerif Ofisi, şüphelinin, elindeki tüfekle ateş eder pozisyonda görüntülendiği iki fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çevre sakinlerini yardıma çağırdı.

UZUN NAMLULU SİLAHLA ATEŞ ETTİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.