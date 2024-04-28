ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde son durum

ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor. Washington Üniversitesi'nde 80, Arizona Eyalet Üniversitesi'nde ise 72 kişi gözaltına alındı. Güney California Üniversitesi'nde ise kampüs geçici olarak kapatıldı. Harvard Üniversitesi'nde ise öğrencilerin avluda Filistin bayrağını göndere çekmesinin ardından polis, bayrağın kaldırılmasını talep etti.

Dünya 28.04.2024 11:54 Giriş: 28.04.2024 11:54

Güncelleme: 28.04.2024 11:59 Kaynak: AA

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ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Northwestern Üniversitesi öğrenciler kampüste Gazze Dayanışma Kampı kurdu / Fotoğraf: AA