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ABD'de yapay zeka kararnamesi yayınlandı: Şirketler kritik bilgileri hükmetle paylaşmak zorunda

ABD'de yapay zekanın getireceği olası riskleri önlemek amacıyla yeni bir kararname yayınlandı. Yeni kararname, yapay zeka sistemleri geliştiren şirketlerin güvenlik testi sonuçlarını ve diğer kritik bilgileri hükümetle paylaşmasını zorunlu kılıyor.

Dünya
  • 30.10.2023 15:38
  • Giriş: 30.10.2023 15:38
  • Güncelleme: 30.10.2023 15:44
Kaynak: AA
ABD'de yapay zeka kararnamesi yayınlandı: Şirketler kritik bilgileri hükmetle paylaşmak zorunda
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapay zekanın risklerini önlemek amacıyla kararname çıkarıldı. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle hazırlanan kararnameye göre yapay zeka güvenliği için yeni standartlar getirildi. 

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın emriyle hazırlanan kararnamenin "ABD'lileri yapay zeka sistemlerinin potansiyel risklerinden korumak için" hazırlandığı belirtilliyor.

Kararname, yapay zeka sistemleri geliştiren şirketlerin güvenlik testi sonuçlarını ve diğer kritik bilgileri hükümetle paylaşmasını zorunlu kılıyor.

Kararname kapsamında, kurumların güvenlik testleri için standartlar belirlemesi ve siber güvenlik risklerini ele alması gerekiyor.

Kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla, yapay zekayla oluşturulan içeriğin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar getiriliyor.

Bu kapsamda, yazılımlardaki güvenlik açıklarını bulmak ve düzeltmek için gelişmiş bir siber güvenlik programının oluşturulması da hedefleniyor.

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